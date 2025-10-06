Sindicato del INPEC denuncia que 14 funcionarios en Cúcuta han sido amenazados

Cúcuta

Hay alerta entre los funcionarios que prestan sus servicios en la Cárcel Modelo de Cúcuta, tras las constantes amenazas que han recibido los integrantes del INPEC y los últimos hechos violentos que se han presentado, contra esta población, en territorio nacional.

“Trabajamos con temor, con miedo, no tenemos garantías para cumplir nuestras funciones”, dijo Edwin Rincón Martínez, dragoneante y presidente del sindicato.

Aseguró que “Hemos reforzado la seguridad en algunos puestos de servicio, hemos tratado de cambiar las rutinas y los desplazamientos. El ejército y la policía nos están brindando acompañamiento”.

Indicó que la preocupación está porque “han aumentado las amenazas en contra de los compañeros que prestan sus servicios en este centro de reclusión. Hemos pedido apoyo en reforzar la seguridad o el traslado de estos compañeros que han sido amenazados”.

Resaltó Rincón Martínez que “para el último informe teníamos a 14 compañeros bajo amenazas. No queremos que se tomen medidas cuando ya pase una tragedia”.

Frente a las declaraciones entregadas por el director del instituto penitenciario, aseguró Rincón que “no arregla la problemática actual. El director propone unos chalecos y cascos blindados para quien se encuentran amenazados, acuerdos con INDUMIL para el porte de armamentos a los funcionarios, pero eso, a corto plazo no da las garantías que necesitamos. Necesitamos un pie de fuerza más grande, puestos de control permanente en la salida de los puestos de reclusión, porque los horarios siempre son los mismos y solo hay una entrada y una salida y esto es lo que facilita, que se atente en los desplazamientos de los compañeros”.