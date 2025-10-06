Ciudades

Minga indígena Barí en Cúcuta: iniciaron las mesas diálogo con el Gobierno Nacional

Esta comunidad sigue a la espera sentarse con el presidente Gustavo Petro.

Minga indígena de la comunidad Motilón Barí en Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Al cumplirse una semana de minga indígena de la comunidad Motilón Barí en Cúcuta, sus líderes aceptaron sentarse en mesas de diálogo y de trabajo con delegados del gobierno nacional.

Aseguran que hacen esto, porque se tiene la promesa que el presidente Gustavo Petro vendrá pronto a la ciudad de Cúcuta y se sentará directamente con las autoridades de esta etnia, para tratar los puntos que ellos tienen estipulados: territorio, salud, educación, víctimas y seguridad.

“Hay cuatro viceministros que llegaron a hablar con la minga. Esto como un acto voluntad de nuestro pueblo, para que avancemos pronto y cuando venga el presidente, ya se tenga todo adelantado” dijo Alexander Dora, coordinador de DD.HH de esta comunidad.

Aseguró que este domingo trataron el tema que más les interesa “el territorio, uno de los puntos más importantes para nuestra comunidad, que durante muchos años hemos estado exigiendo. Esperamos este lunes continuar el trabajo con los delegados del gobierno nacional, con los viceministros de Agricultura, Minas y Medio Ambiente".

Existe la posibilidad, que en las próximas horas, 500 indígenas más, lleguen desde la región del Catatumbo a unirse a esta minga en Cúcuta.

