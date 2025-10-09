“Los traeremos a todos a casa”: el mensaje de Netanyahu, tras acordar primera fase del plan de paz. EFE/GPO

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ambas partes han firmado la primera fase del plan de paz para la Franja: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”.

El escueto mensaje, publicado en el canal de Telegram de la Oficina de Prensa del primer ministro, es la primera reacción del mandatario al acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes a cambio de centenares de presos palestinos.

Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

“Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, agregó Trump.

