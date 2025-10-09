Más de $19 mil millones se habrían perdido en pista militar en La Guajira

La W conoció en exclusiva un informe de la Contraloría General de la República que revela graves irregularidades en la ampliación y pavimentación del aeródromo Buenavista, conocido como aeropista FUTAM, en el Cantón Militar de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana N.º 1, en La Guajira.

Según el documento, el proyecto terminó convertido en una obra inutilizable, sin planificación técnica, ni control fiscal adecuado, generando un presunto daño patrimonial al Estado por $19.059.836.390.

En el papel, la pista fue entregada en septiembre de 2023 y, en agosto de 2025, el Ejército Nacional la presentó con orgullo, incluso con el aterrizaje de un avión Antonov para demostrar su supuesta operatividad. Pero el informe de la Contraloría cuenta otra historia: la pista no podía usarse en su momento.

Una visita del ente de control, realizada el 9 de octubre de 2024, se evidenció que el aeródromo no prestaba servicio de aterrizaje ni despegue de aeronaves, y presentaba múltiples fallas estructurales: fisuras, desprendimiento de material pétreo, vacíos en la carpeta asfáltica y fracturas en su superficie. Además, carecía de demarcación, franjas de seguridad, zonas de estacionamiento y señalización horizontal, elementos mínimos para una operación aérea segura.

El documento también advierte que el Ejército gastó los $19 mil millones sin contar con un proyecto de inversión formal, pues la obra no está registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) ni contabilizada como activo fijo institucional. Todo el dinero fue manejado “como gasto corriente”, lo que para la Contraloría constituye una gestión fiscal ineficaz e ineficiente.

La investigación señala que los trabajos fueron ejecutados por la Brigada de Ingenieros de Construcciones N.º 51 “CT Sebastián Ramírez”, mediante 18 procesos de contratación entre órdenes de compra y suministros de materiales, combustibles e insumos, sin planeación ni control técnico adecuado.

El informe concluye que las obras no cumplieron con la necesidad por la cual se invirtieron los recursos y que, además, era necesario invertir nuevos fondos para repararlas, debido a que los actuales no se destinaron como mantenimiento sino como construcción nueva.

La Contraloría también evidenció que el Ejército Nacional incurrió en fallas en la supervisión e interventoría de contratos, incumplimientos de normas ambientales y deficiencias en los mecanismos de control interno. En paralelo, halló irregularidades en el aseguramiento de aeronaves y drones, incluyendo pólizas de aviones fuera de condiciones de aeronavegabilidad y sobreestimación en el valor de primas.

Fuentes militares consultadas por La W calificaron la situación como “indignante”, recordando que mientras los soldados en zonas de alto riesgo, como Puerto Jordán (Arauca), enfrentan ataques con recursos limitados, el Comando de Ingenieros —responsable de las obras de protección y apoyo logístico— termina invirtiendo miles de millones en una pista que no se puede usar.

La W consultó con el Ejército Nacional, quienes explicaron a este medio, que:

“De los 19.000 millones de pesos destinados en el año 2023, 18.700 millones fueron invertidos directamente en las obras, y el saldo restante fue reintegrado al Tesoro Nacional, en cumplimiento de las disposiciones financieras y de transparencia vigentes”, detallaron.

Según el Ejército, “es importante precisar que se trata de una obra de rehabilitación y ampliación de la pista existente y no de la construcción de una nueva pista en su totalidad”.

La pista se encuentra operativa, tras haber superado satisfactoriamente las pruebas que miden la resistencia de la pista, las cuales resultaron favorables. “Este año se invirtieron adicionalmente 30 millones de pesos para terminar la pavimentación de la calle de rodaje”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de expedición de la certificación respectiva.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la gestión pública y el uso responsable de los recursos del Estado. Asimismo, aclara que las observaciones vigentes corresponden a actualizaciones técnicas y documentales que buscan fortalecer la trazabilidad y la seguridad operacional del proyecto”.