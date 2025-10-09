Solicitan cárcel para un docente por presuntos actos sexuales con cuatro menores de edad en Montería

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, resaltó la reciente captura de un docente por su presunta responsabilidad en los delitos de acto sexual violento en concurso sucesivo con acoso sexual, ambas conductas agravadas con menor de 14 años, en la ciudad de Montería.

De acuerdo con la institución policial, el educador de 34 años, residente en el municipio de Chimá, Córdoba, habría aprovechado su condición para acercarse a las víctimas.

“Los hechos se presentaron en repetidas ocasiones en el mes de marzo del año 2025, al parecer, aprovechaba su autoridad con las alumnas y le realizaba actos sexuales. Hasta el momento, hay cuatro víctimas menores de edad; el delito fue cometido en la institución educativa donde labora el presunto victimario”, revelaron las autoridades en Córdoba.

Según lo indicado, contra el docente existía una orden de captura, expedida por el Juzgado Promiscuo municipal de Tuchín – Córdoba.

“Tenemos una contención frente a los delitos sexuales, este docente tenía denuncia por actos sexuales con menores de edad. Seguimos trabajando para dar tranquilidad”, expresó el coronel Corredor.

En medio de las audiencias preliminares ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Este 9 de octubre continúan las diligencias en las que se definiría la petición del ente investigador.