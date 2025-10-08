“Nos han dejado solos”: presidente del sindicato del Inpec en Montería ante ola de ataques

Montería

El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios Seccional Montería-UTP, distinguido Ramiro Contreras, hizo un llamado al Gobierno Nacional ante los recientes ataques contra los miembros de la institución en zonas como Bogotá, Valle del Cauca y Quindío. Según el líder sindical, hoy carecerían de herramientas para enfrentar esta ola de violencia.

“La situación está delicada y desde el sindicato UTP le hemos venido exigiendo al Gobierno Nacional, al ministro de Justicia y a los organismos de seguridad, mesas de diálogos y acompañamiento con medidas reales para resolver esta ola de violencia sistemática contra los funcionarios del Inpec. Prácticamente, nos han dejado solos a todos los funcionarios a nivel nacional y no tenemos las herramientas para contrarrestar esta violencia”, expresó el líder sindical.

Frente a la situación en Montería, sostuvo que ya solicitaron acompañamiento para reforzar la seguridad en la cárcel Las Mercedes.

“Aprovechando un comunicado que sacó la dirección general, hemos solicitado más acompañamiento de la Policía Metropolitana; que realicen revistas constantes en el perímetro de la cárcel y hagan más presencia en los horarios de cambio de turno, salidas e ingresos de las compañías. Asimismo, los días de visita masculina y femenina. De igual manera, la Alcaldía de Montería prestó unas vallas y se aislaron las vías de ingresos”, agregó el distinguido Contreras.

Por su parte, el director de la cárcel Las Mercedes de Montería, César Sotomayor, informó que en la capital de Córdoba se adelantará un consejo de seguridad para evaluar la situación de riesgo; sin embargo, precisó que hasta el momento no hay alerta en esta sección del país, pero se estarían implementando medidas preventivas.

Finalmente, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, dijo que “ya coordinamos con el director de la cárcel un despliegue de policía para la seguridad al personal de guardianes”.