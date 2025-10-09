Tribunal del Magdalena admite acción de cumplimiento que podría llevar a la disolución de la Essmar

El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió una acción de cumplimiento donde se solicita cumplir los límites a los plazos de intervención de empresas bajo control estatal, esto teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.), tiene más de tres años bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La solicitud fue presentada por el abogado Gerardo Martínez Hernández, quien solicitó al alto tribunal que se haga cumplir los límites, debido a que lo que se buscaba era definir el futuro de la empresa prestadora de servicios públicos en un periodo de dos años.

Finalmente, de comprobarse dicho incumplimiento se deberá proceder a la disolución de la ESSMAR y, en su lugar, constituir una nueva entidad que asegure la prestación continua de los servicios públicos en la capital del Magdalena.