Una turista murió por inmersión mientras buceaba en las playas de Taganga

Santa Marta

Una mujer, identificada como Yudis Milena Ágredo Idárraga, de 43 años y oriunda del Cauca, falleció en el sector conocido como La Aguja, en Santa Marta, Magdalena, cuando participaba en un curso de buceo.

Según la información preliminar la mujer que estaba de descanso en la capital del Magdalena al parecer, presentó dificultades bajo el agua y no logró salir a tiempo, por lo que tuvo que ser ayudada por las personas que estaban con ella en ese momento.

Ante lo ocurrido el director de la Defensa Civil del Magdalena, Karlotz Omaña, manifestó que se investigan las causas del incidente, teniendo en cuenta que la zona es usada por buzos más experimentados, lo que plantea dudas sobre si la víctima tenía la preparación adecuada o si el operador del curso cumplía con los protocolos.

Sobre la situación la escuela de buceo dijo que no hubo testigos del hecho y que es este el primer caso reportado en 50 años de servicio. “Todos los profesionales de buceo seguimos estándares muy estrictos a sabiendas de que el buceo es una actividad de riesgo medido, es decir que podemos mitigar el riesgo a través de prácticas conservadoras dentro del estándar, lo que conlleva que la taza de accidentalidad de la actividad sea muy baja a nivel mundial”, dice el comunicado.

Finalmente, las autoridades asumieron la investigación del caso con el fin de determinar si hubo fallas humanas o técnicas durante la actividad que terminó con la muerte de esta persona.