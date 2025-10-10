Avanza el trámite de licencia ambiental para la segunda etapa del Aeropuerto del Café en Caldas

Manizales

Actualmente el cronograma para la fase I Lado Aire (licitación pista de aterrizaje) del proyecto Aeropuerto del Café avanza para obtener las propuestas de empresas constructoras interesadas de esta etapa y que sería otorgada el 23 de diciembre del año en curso.

Sin embargo, ya solicitan a la autoridad ambiental de Caldas, la licencia ambiental que permitirá la construcción de la segunda etapa del proyecto en el municipio de Palestina, la cual contempla una pista de 2.600 metros con estándares internacionales, diferente a la de 2.140 metros habilitada en 2017 durante la primera fase, así lo explicó el gerente de Aerocafé, Jorge Alberto Mejía.

“Esta licencia es clave para atraer inversionistas y abrir la posibilidad de una alianza público-privada o concesión que garantice la sostenibilidad y competitividad del aeropuerto”. “El licenciamiento ambiental nos marca una alternativa para los inversionistas. La verdadera competitividad de Aerocafé está en la etapa dos, con una pista de 2.600 metros que permita operar aeronaves como Boeing 737 o A320, y conectar a Caldas con el mundo”.

Acercamiento con la comunidad para el licenciamiento ambiental

El sábado 11 de octubre, se realizará una audiencia pública ambiental en la Institución Educativa La Sagrada Familia de Palestina, donde se socializará el avance del trámite ante Corpocaldas. Precisamente, la corporación deberá analizar 81 requerimientos técnicos antes de otorgar la autorización.

Según el Gerente de Aerocafé, la solicitud que realizan a la entidad ambiental, contempla una licencia ambiental condicionada, mecanismo que ya ha sido usado en proyectos como Pacífico 3.

“Queremos que la comunidad esté tranquila. No se trata de un proceso inmediato, sino de una gestión que busca desarrollo y competitividad para toda la región”, afirmó el gerente.

Propuesta a las familias ubicadas en tres barrios

La segunda etapa del proyecto implica la reubicación de familias que residen en los barrios Uribe Uribe, Pablo Valdez y Guayabal, donde se estima la afectación de 244 viviendas, debido a que están en la zona de influencia de lo que sería el área de expansión de la pista de aterrizaje para llegar a 2.600 metros.

El gerente Mejía explicó que se ofrecerán compensaciones económicas o viviendas nuevas en la vereda Cartagena, garantizando condiciones dignas de traslado y evitando afectaciones sociales.

Además, reiteró que Aerocafé es un proyecto de utilidad pública que busca fortalecer la competitividad del Eje Cafetero y evitar la dependencia del aeropuerto Matecaña, en Pereira. “No es posible que una ciudad como Manizales, reconocida entre las más competitivas de América Latina, no cuente con un aeropuerto propio de gran capacidad”, señaló.

Otras etapas para el crecimiento del proyecto Aerocafé

En etapas posteriores, el aeropuerto podría alcanzar una pista de hasta 3.800 metros, lo que permitiría operaciones de vuelos de largo alcance y convertiría al aeropuerto en uno de los más importantes del país.

Además, se evalúa el desarrollo del plan parcial de La Nubia, que contempla 25 hectáreas con una inversión estimada de 160 mil millones de pesos, integrando áreas urbanísticas, académicas y de desarrollo económico y que solo entraría en funcionamiento una vez esté operando el nuevo Aeropuerto del Café en Palestina.