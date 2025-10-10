Corte Suprema archivó denuncia contra Angélica Lozano por supuesta corrupción en Metro de Bogotá
El alto tribunal no encontró evidencia alguna de hechos de corrupción con la adjudicación del contrato, que hubiesen influido en su campaña al senado.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia que cursaba contra la senadora Angélica Lozano por supuestos hechos de corrupción relacionados con el Metro de Bogotá.
Lo anterior, debido a unos audios que se conocieron en los que supuestamente dos personas hablaban de irregularidades y “coimas” en la adjudicación del contrato, de las cuales algunos dineros supuestamente habían ido a parar a su campaña al Senado de la República.
Pero luego de adelantar distintas pesquisas y búsqueda de corroboración de dicha información, la Corte determinó que no hay evidencia alguna de que existiese irregularidades en la campaña de Lozano.
“La decisión inhibitoria fue proferida por la Sala al no encontrar prueba alguna respecto de que así hubiese sucedido” señaló la Corte Suprema.
La investigación contra Angélica Lozano había iniciado producto de una compulsa de copias desde la Fiscalía General de la Nación.