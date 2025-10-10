Érika Rebolledo, periodista W Radio, fue reconocida como Locutora del Año por Premios Cristo Rey

Una vez más, la ciudad de Cali fue escenario de los Premios Cristo Rey, un evento que celebra el arte, la cultura y el entretenimiento, destacando las trayectorias y el talento de figuras del periodismo, la música, la televisión, el cine y el mundo digital.

En esta edición, Erika Rebolledo, corresponsal de W Radio en el Valle del Cauca, fue reconocida como Locutora del Año, tras competir en esta categoría con otras cuatro nominadas.

La elección del premio se dio en dos etapas: la primera, mediante votación del público y, posteriormente, a través del veredicto de un jurado calificador.

En su discurso, Rebolledo dedicó el reconocimiento a su familia y a las personas que han creído y acompañado su carrera.

La ceremonia, realizada en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, reunió a artistas, comunicadores, influencers y representantes del sector cultural. Durante la velada, se entregaron más de 20 premios en diferentes categorías.

Entre los galardonados también estuvieron Alex Torres vocalista del Grupo Niche, como Mejor Cantante Masculino; Amilcar Boscán, quien fue reconocido como Mejor Artista Internacional; Mauricio Etallo, director de Tropicana Cali, recibió el premio a Locutor del Año; Lizzy Cardona, como Mejor Presentadora de Televisión; y Mila Egred, fue premiada como Artista Revelación Femenina.

Andrés Lozano, socio fundador de Jacaranda recibió un reconocimiento especial como gestor cultural del Bulevar del Río.

En las categorías especiales fueron homenajeados Chelito de Castro como Embajador de la Música Colombiana, Javier Vásquez con un reconocimiento a toda una vida artística y la maestra Choco Orta, quien también recibió una distinción por su trayectoria musical.

Los Premios Cristo Rey fueron creados en 2021 por Sandra Rivera Robles, buscando consolidar a Cali como un punto de encuentro del talento nacional.

