Gobernadores del Caribe piden celeridad en la aprobación del ‘Referendo por las Regiones’

Jesús Pérez Benito- Revollo, gerencia de la RAP Caribe; Eduardo Verano De La Rosa, gobernador del Atlántico; Lucy García, gobernadora de Sucre; Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar, y Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.

Barranquilla

Los gobernadores del Caribe hicieron un llamado para que se le dé prioridad al trámite de la ley orgánica que fue radicada el pasado 16 de septiembre para la aprobación del ‘Referendo por las Regiones’ que se realizaría el 8 de marzo y que tiene el objetivo de buscar la autonomía del Caribe.

La petición la realizaron desde la Región Administrativa y de Planificación, RAP Caribe, señalando que, en lugar de dividir a Colombia, el proceso une a los territorios.

Adicionalmente, los mandatarios pidieron habilitar el trámite abreviado de la ley en el Congreso y acelerar la puesta en marcha de las herramientas institucionales que permitan cerrar brechas en las regiones.

En ese sentido, el gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación, RAP Caribe, Eduardo Verano, mencionó la necesidad de acelerar la puesta en marcha de las herramientas institucionales para mejorar servicios y llevar resultados tangibles a las comunidades.

“La autonomía no divide a Colombia, la fortalece desde las regiones”, afirmó.

Finalmente, elevó la petición a la Presidencia de la República para que se suscriba el Mensaje de Urgencia al proyecto de Ley Orgánica de transición de la RAP a la RET Caribe.

“Desde el Caribe colombiano, respetuosamente solicitamos al señor presidente de la República suscribir el Mensaje de Urgencia al proyecto de Ley Orgánica de transición de la RAP a la RET Caribe, para habilitar su trámite abreviado en el Congreso y acelerar la puesta en marcha de las herramientas institucionales que permitan cerrar brechas, mejorar servicios y llevar resultados tangibles a nuestras comunidades”, dijo Verano.

El llamado tuvo lugar en el marco de la solemne conmemoración del Día de la Región Caribe, donde gobernadores, congresistas, líderes sociales y autoridades del territorio sellaron un compromiso político e institucional histórico con la firma de la ‘Declaración de Montería’.