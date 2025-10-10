Starmer dijo a Zelenski que respalda utilizar los activos rusos inmovilizados para Ucrania

Paris (France), 27/03/2025.- British Prime Minister Keir Starmer (L) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky speak to the press at the UK ambassador's residence following the Ukraine summit in Paris, France, 27 March 2025. The French president on 27 March hosts European leaders, including the Ukrainian president, for a summit aimed at boosting Ukrainian security ahead of any potential ceasefire with Russia. (Francia, Rusia, Ucrania) EFE/EPA/Benjamin Girette / POOL / Benjamin Girette / POOL ( EFE )

El primer ministro británico Keir Starmer, expresó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su intención de impulsar el uso total de los activos inmovilizados por las sanciones a Rusia para “asegurar” el fin de la guerra y una paz duradera en Ucrania.

Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico) indicó en un breve comunicado que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica esta tarde en la que discutieron los recientes ataques de Rusia y reflexionaron sobre posibles formas de elevar la presión al Kremlin.

En este sentido, el jefe del Gobierno británico le trasladó al presidente ucraniano que el Reino Unido, junto con Alemania y Francia -conocidos en conjunto como el ‘E3’-, están unidos “en su deseo de impulsar avances para aprovechar el valor total de los activos soberanos rusos inmovilizados para acabar la guerra y garantizar una paz justa y duradera en Ucrania”.

Las palabras de Starmer llegan después de que los países de la Unión Europea (UE) mostrasen este viernes 10 de octubre un amplio apoyo” a concretar la propuesta de un nuevo “préstamo de reparación” a Ucrania financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú.Starmer y Zelenski agregaron que imponer “más sanciones en los próximos días y semanas también incrementará la presión sobre Rusia”.

Durante la conversación, Starmer le ofreció asimismo a Zelenski sus condolencias por las víctimas de los “bárbaros” ataques rusos de la noche anterior y enfatizó que las ofensivas de Moscú contra la infraestructura nacional crítica de Ucrania en vísperas del invierno son una muestra más de que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no se toma en serio la paz”.

Del mismo modo, Starmer comentó que es “vital” que Ucrania reciba el equipamiento militar que necesita para defenderse de la agresión continuada rusa.

