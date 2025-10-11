Caso magistrado Restrepo: uno de los presuntos delincuentes tiene antecedentes por homicidio

Manizales

Luego de que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, Álvaro Restrepo vallejo, falleciera por una herida con arma de fuego cuando se encontraba en un restaurante sobre la vía Manizales - Pereira, la policía capturó a uno de los presuntos delincuentes que intentó hurtar el establecimiento comercial.

Se trata de un hombre de 29 años, quien registra antecedentes judiciales por hurto, homicidio, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar, en el procedimiento, se le incautó un arma traumática. “La Policía Nacional lamenta lo ocurrido, sin embargo, en este hecho fue capturada una persona y puesta a disposición de la autoridad competente”, puntualiza la coronel Rocío Milena Melo, comandante de la Policía Caldas.

Igualmente, el director nacional de la policía, el general Carlos Triana, en su visita a Neiva (Huila), se refirió al caso lamentando lo sucedido y afirmando que desplegarán un equipo investigativo para dar prontos resultados.

Precisamente, la indagación se ejecuta en articulación entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El magistrado se encontraba en el Eje Cafetero realizando unas diligencias del funeral de su señor padre.