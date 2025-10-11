Dirigente de Hamás dijo que la liberación de los rehenes comenzará el 13 de octubre en la mañana

Imagen de referencia de las banderas de Israel y Palestina. I Foto: Getty Images. / Manuel Augusto Moreno

Hamás declaró un alto mando este sábado, 11 de octubre, a AFP que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, retenidos por milicianos palestinos en Gaza comenzará el lunes, 13 de octubre, por la mañana.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto”, declaró Osama Hamdan en una entrevista con AFP.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos 2.000 presos palestinos, según los términos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes en base a una propuesta de Estados Unidos.

