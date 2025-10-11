Se necesita una coalición global para proteger a los palestinos: Dr. James Smith, médico en Gaza
Organizaciones internacionales temen que se obstaculice la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado entre Israel y Hamás.
Gazatíes. Foto: Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images
El Dr. James Smith, médico de emergencias que ha trabajado dentro de la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques israelíes, conversó con W Fin De Semana a propósito del acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás en Gaza, lo que permitiría la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
¿Qué se necesita para que el acuerdo de paz sea exitoso?
“Un compromiso serio por parte de los demás estados involucrados, ya sea como mediadores, para que presionen a Israel para que cumpla el alto al fuego porque ya los ha violado antes”, indicó.
Añadió que “se necesita una coalición global para proteger al pueblo palestino”.
Asimismo, mencionó que conoce personas en Gaza, y en general toda la población que se encuentra en ese territorio, que están “agotadas”, tanto física como mentalmente: “están insensibles ante tanta guerra, tanta masacre que han visto”.
Afectación de niños desnutridos en Gaza
“Esto es un peligró crítico porque si los niños no reciben alimentos en estas edades pueden sufrir daños mentales. Estamos recibiendo reportes sobre que los niños palestinos que tendrán daños psicológicos de por vida”, afirmó.
Se necesita una coalición global para proteger a los palestinos: Dr. James Smith, médico en Gaza
