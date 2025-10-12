Alcaldía de Caldas declaró luto municipal y ordenó izar bandera a media asta por muerte de magistrado

Manizales

La Alcaldía de Anserma (Caldas) declaró en las últimas horas luto municipal por la muerte de Álvaro Restrepo Valencia, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, quien era oriundo de este municipio al occidente del departamento.

Por medio de la Resolución No. 554, la administración municipal tomó mencionada decisión lamentando, profundamente, el fallecimiento del ilustre ciudadano y distinguido jurista y expresar en nombre de la alcaldía y de todo el pueblo de Anserma, se lee en el documento. En el artículo tercero, señala “Declarar dos (2) días de duelo en el municipio de Anserma, Caldas, además de izar las banderas del municipio y de Colombia a media asta los días 11 y 12 de octubre, en señal de respeto y reconocimiento a la memoria del Doctor Álvaro Restrepo Valencia”.

La resolución considera que Restrepo Valencia fue ejemplo de la excelencia que pueden alcanzar los naturales del municipio del occidente caldense en los más altos cargos de la vida pública. Igualmente, recuerdan que el magistrado fue un ser humano excepcional, reconocido por su calidez, don de gentes, humildad y sencillez, características que le granjearon el afecto y el respeto de todos quienes compartieron su vida personal y profesional.

