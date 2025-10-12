Trump parte de Estados Unidos a Israel y Egipto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto, que será, según dijo, un momento “muy especial” de cara a poner fin a la guerra en Gaza.

“Este va a ser un momento muy especial”, dijo Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews justo antes de abordar el Air Force One. “Todos están muy emocionados por este momento”.

El Air Force One despegó de la Base Conjunta Andrews cerca de Washington bajo una lluvia ligera, constataron reporteros de AFP. El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, también estaban en el avión, dijo la Casa Blanca.

El mandatario, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), dijo que “todos están muy emocionados por este momento”, según declaró a los periodistas mientras se preparaba para abordar el Air Force One.

“También los países musulmanes y árabes están aplaudiendo (la liberación de rehenes). Todos aplauden a la vez. Eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar”, anotó Trump a la prensa.

Trump también tiene previsto viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países.