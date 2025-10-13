Atentado contra dos líderes venezolanos en Bogotá: Policía reveló que recuperaron un vehículo

Bogotá

Las autoridades confirmaron que, en horas de la tarde, este lunes 13 de octubre se registró un atentado sicarial contra dos líderes opositores venezolanos en el norte de Bogotá.

Según la información, las víctimas son Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de derechos humanos.

“Se presenta un hecho en el sector de Cedritos donde desafortunadamente dos personas de nacionalidad venezolana resultan lesionadas por varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores. Inmediatamente, se hace la verificación y en el lugar de los hechos se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio minutos antes del hecho”, confirmó el coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía Usaquén.

De este modo se activó un plan candado para dar con los responsables del ataque.

“Logramos la ubicación del vehículo en la localidad de Suba. Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos”, agregó el coronel Chaves.

Por ahora, las dos personas lesionadas se encuentran recibiendo atención en un centro asistencial y las autoridades realizan la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas tres personas que al parecer habían participado y se dieron a la fuga.