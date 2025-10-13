Presidente Petro rechazó ataque a activistas venezolanos en Bogotá

Luego de que en la tarde de este lunes, 13 de octubre, se reportara un ataque con arma de fuego contra dos ciudadanos venezolanos en el norte de Bogotá, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, rechazó lo ocurrido.

Petro dijo que toda la ciudadanía venezolana “que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”.

Por eso, fue enfático en decir que “nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado, cualesquiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará”.

Además, aseguró que la Unidad Nacional de Protección ampliará la seguridad de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia.

“Sabemos que buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz, se les dará la mano, los demás, serán enfrentados con contundencia”, dijo.

¿Quiénes fueron las víctimas del atentado en Bogotá?

Según la Defensoría del Pueblo, Luis Peche Arteaga, ciudadano venezolano y analista político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, habrían sido las víctimas del atentado

“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos. Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, dijo la Defensoría del Pueblo.