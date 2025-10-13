Donald Trump aseguró que ayudará a la reconstrucción de Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes, 13 de octubre, que pretende colaborar en los esfuerzos de reconstrucción de la Franja de Gaza y llamó a que la población del enclave palestino se centre en esta labor.

“Los habitantes de Gaza deben centrarse en restaurar los fundamentos de la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico para que, finalmente, puedan tener la vida mejor que sus hijos realmente merecen”, dijo durante su discurso ante el Parlamento israelí (Knéset), en el que agregó: “Quiero colaborar en este esfuerzo, en el sentido de que vamos a ayudar”.

Noticia en desarrollo..