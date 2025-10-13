Internacional

Egipto organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza, dijo el presidente egipcio

“Tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo” dijo El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi

Franja de Gaza, bandera de Egipto. Foto: Salah Malkawi/Getty Images/Getty Images

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi dijo el lunes 13 de octubre, que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de cese el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos.

Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo”, dijo Al Sisi en la cumbre sobre Gaza en la ciudad de Sharm el Sheij.

