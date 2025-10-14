Asociaciones médicas invitan al ministro de Salud a revisar la ponencia alternativa de la reforma

En una carta enviada el 13 de octubre, el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), Agamenón Quintero, se dirigió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al representante Alfredo Mondragón, para pedirles revisar de manera técnica y sin sesgos la ponencia alternativa de la reforma a la salud que actualmente se discute en el Congreso.

Quintero respondió a las afirmaciones del Gobierno, que asegura que el texto alternativo “elimina las garantías laborales del talento humano en salud”. Según el presidente de la ACSC, la ponencia no recorta derechos, sino que formaliza y amplía las protecciones existentes para los trabajadores del sector.

“La ponencia promueve la formalización de todos los trabajadores de la salud, tanto en el sector público como en el privado, y obliga al cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo”, señala el documento.

Entre los puntos destacados, el texto propone:

Vinculación laboral estable para trabajadores con contratos provisionales en instituciones públicas.

Garantías sindicales para el talento humano en salud.

Cumplimiento obligatorio de las normas laborales existentes.

Formalización de quienes realizan labores misionales dentro del sistema.

Críticas al proyecto del Gobierno

En la carta, Quintero también se refirió a la reforma impulsada por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Cuestionó la propuesta de otorgar facultades especiales al presidente para crear un régimen particular en el sector, señalando que esa disposición sería “inconstitucional” y podría vulnerar derechos fundamentales.

“Continuar con la propuesta de entregar facultades especiales al Presidente para crear un régimen especial es discutible; habría que revisar su afectación sobre el artículo 150 de la Constitución”, advierte.

El dirigente médico destacó que la eliminación de esas facultades en la ponencia alternativa “mantiene el Estado Social de Derecho” y calificó como un acierto la decisión de las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, quienes lideran la iniciativa en el Senado.

El presidente de la ACSC afirmó que más de 23 agremiaciones médicas respaldan la ponencia alternativa, entre ellas las que conforman el movimiento Acuerdos Fundamentales.

Explicó que este trabajo fue construido de manera técnica por las asociaciones científicas y solo fue tenido en cuenta cuando la reforma llegó a la Comisión Séptima del Senado.

“Fue gracias a las senadoras Hurtado, Ríos y Agudelo que se escuchó este trabajo técnico que las agremiaciones venían elaborando desde hace meses”, puntualizó.

