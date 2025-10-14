Capturadas dos personas en Santa Marta que usaban maleta de domicilios para transportar droga

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, efectuaron la captura en flagrancia de dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la información suministrada por las autoridades, estas personas usaban una maleta de domicilios para transportar la sustancia, la cual tenía como destino diferentes barrios de la ciudad. En el procedimiento se incautaron varios paquetes con cerca de 9 kilogramos de marihuana, además de elementos para su dosificación.

“La Policía Nacional ratifica su compromiso de seguir combatiendo el microtráfico y los delitos que afectan la tranquilidad ciudadana, fortaleciendo la seguridad en todos los sectores de la capital del Magdalena”, señaló el teniente coronel Julio Alexander Beltrán Torres, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Santa Marta.