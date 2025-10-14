Policía capturó a ocho señalados por extorsión en Barranquilla

Barranquilla

En el marco de un operativo contra la extorsión y el tráfico de estupefacientes, la Policía confirmó la captura de ocho hombres vinculados a organizaciones delictivas en Barranquilla.

Las detenciones se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, logrando el debilitamiento de los grupos.

La primera diligencia permitió la captura de 4 sujetos, señalados como presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los Pepes’.

Se trató de alias ‘Robert’, ‘Soldado’, ‘Yuri’ y ‘Lucho’, quienes, según las investigaciones de la institución, realizaban cobros extorsivos a administradores de moteles y residencias en el sector de Muvdi, además de dedicarse a la venta y distribución de estupefacientes.

Adicionalmente, fueron capturados en flagrancia dos hombres conocidos como ‘Fabito’ y ‘Chuky’ en el barrio ‘Las Gardenias’, pertenecientes al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

“Estos sujetos presentan un total de 11 anotaciones judiciales por delitos que incluyen fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, hurto, lesiones y daño en bien ajeno. Este grupo se dedicaba a entregar panfletos extorsivos, recolectar dinero producto de extorsiones y realizar disparos a establecimientos comerciales en los barrios Los Pinos y Buena Esperanza”, señaló la Policía.

Las últimas diligencias se desarrollaron en el sector de ‘El Bosque’, logrando la captura de otros dos actores delictivos, identificados como alias ‘Junior’ y ‘Stuart’.

Durante las operaciones se incautaron armas de fuego, armas traumáticas, estupefacientes, una motocicleta, dinero en efectivo, panfletos extorsivos y celulares.

Los elementos serían utilizados para cometer delitos y amedrentar a comerciantes y residentes de la zona.

Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.