Ya entró en operación el Bloque de Búsqueda en el área metropolitana de Pereira contra el crimen

Fue presentado en Pereira el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen de la Policía Nacional, una fuerza élite conformada por 600 hombres y mujeres altamente capacitados en diferentes especialidades operativas, investigativas e inteligencia policial.

Una orden que en días pasados el presidente de la república, Gustavo Petro, le dio a la fuerza pública debido al aumento de los homicidios en Risaralda, donde a la fecha van más de 320 hechos de sangre.

Esta unidad especial tendrá la misión de impactar, capturar y desarticular estructuras como Cordillera y Los Rebeldes, grupos que se disputan el dominio territorial para la venta de drogas y que han sido responsables de por lo menos 250 homicidios que se han registrado en lo corrido del año en el área metropolitana de Pereira.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el Bloque de Búsqueda se encuentra estructurado para ejecutar operaciones simultáneas de investigación, seguimiento y captura de cabecillas, así como labores de inteligencia e intervención en los corredores estratégicos donde estas organizaciones mantienen presencia.

Su despliegue cubrirá Pereira, Dosquebradas y La Virginia, con capacidad de reacción inmediata y coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales.

“El reto está en el aumento de homicidios que tienen los principales grupos dinamizadores como Cordillera y Los Rebeldes, quien pertenece a estos grupos no debe sentir orgullo, sino verguenza, porque pertenece a un grupo que trae crimen terror y dolor; La Cordillera está implicada en al menos el 79 % de los homicidios en Pereira y area metropolitana,

De manera contundente, el ministro de Defensa ha reiterado el llamado a las estructuras criminales para que se desarticulen y cesen sus actividades ilícitas, advirtiendo que, de lo contrario, serán neutralizadas o capturadas por la fuerza pública.

“No vamos a permitir que un puñado de delincuentes afecte la tranquilidad de esta región; la creación del Bloque de Búsqueda contra La Cordillera y demás grupos, es una medida excepcional pero necesaria para esta amenaza criminal de alto impacto. La orden es desmantelarla y la invitacion a los integrantes de este grupo criminal es que se desmovilicen, de lo contrario no tendremos duda alguna en emplear toda la capacidad del Estado; no les habla una persona les habla el Estado colombiano.”

Las autoridades confían en que esta intervención permitirá recuperar el control de los territorios, reducir los homicidios y restablecer la tranquilidad en los municipios del área metropolitana de Pereira.