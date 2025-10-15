Movilidad paralizada en la vía Buga–Buenaventura por bloqueo de comunidades indígenas

Buenaventura

Este miércoles 15 de octubre persiste el bloqueo en la vía Buenaventura–Buga, entre los sectores de Cocomar y la Delfina, por parte de comunidades ​indígenas​ que piden abrir un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional para visibilizar la crisis humanitaria que enfrenta la región y exigir el cumplimiento de acuerdos pactados en el pasado.

El cierre vial ha generado represamiento de vehículos desde hace varias horas, afectando la movilidad en este importante corredor.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica (ACIVA RP) emitió un comunicado en el que aclara que no participa en estas movilizaciones, señalando que la decisión responde al ejercicio de su autonomía y al propósito de mantener la armonía y coherencia organizativa de sus comunidades.