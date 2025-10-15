Petro dice que consulta del Pacto se hará a pesar de renuncia de Quintero: “sigue y votaré en ella”

Luego de que el precandidato Daniel Quintero anunciara que se baja de la consulta del Pacto Histórico, que estaba prevista para el 26 de octubre, en la que competiría con Iván Cepeda y Carolina Corcho, el presidente Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X y confirmó que sí se realizará.

Quintero, exalcalde de Medellín, aseguró que no participaría en la consulta, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le daría las garantías en el proceso, pues estaría siendo concebido como una consulta interpartidista y no como una consulta interna. Sin embargo, Petro dijo que el mecanismo para elegir candidato del Pacto Histórico continuará.

“Qué derrota ni que ocho cuartos. No me invente derrotas que no existen sino en su mente. La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre”, escribió Petro.

Según Daniel Quintero, quien habló en los micrófonos de La W, desde el CNE y la Registraduría “alteraron las reglas de juego”.

“Estamos muy tristes y enojados por las decisiones que toma el CNE, cambiando las reglas del juego, cambiando la consulta a una interpartidista que claramente impide que quien gane pueda participar en la elección de marzo”, dijo.

Igualmente, cuestionó que desde el organismo electoral se negaran a reimprimir los tarjetones, según él, porque fueron elaborados con una pregunta equivocada: “Lo que querían era tendernos una trampa para que, una vez ganáramos la consulta, no pudiéramos ir al Frente Amplio y quedáramos eliminados del juego el próximo año”, dijo.