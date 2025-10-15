Resultados Chontico Día: hoy miércoles 15 de octubre

El chance Chontico es uno de los juegos de azar más populares en el país. El Chontico juega dos veces en el día y la versión de la tarde se juega todos los días de la semana. Chontico Día juega a la 1:00 de la tarde y la versión de la noche, hacia las 7:00.

El Chontico se ha convertido en uno de los chances favoritos de los colombianos y sus juegos inspiran a miles de apostadores y su nombre, según su creador, está inspirado en el chontaduro, la fruta típica de Valle del Cauca.

Resultados Chontico Día de hoy, miércoles 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico Día y estos fueron los resultados.

Número ganador:

La Quinta:

¿Cuánto paga el Chontico si se lo gana?

El Chontico es una especialidad de chance y paga igual que otros sorteos de este tipo.