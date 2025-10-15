Resultados del MiLoto de este martes 14 de octubre de 2025

Imagen de referencia y logo de Miloto. Fotos: Getty Images / Baloto

El Miloto se juega todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de MiLoto hoy 14 de octubre de 2025

Este 14 de octubre de 2025 se jugó el acumulado de Miloto. Conozca a continuación los resultados:

Resultados del sorteo #0414 de MiLoto:

¿Cómo se juega el MiLoto?

Los colombianos siguen siendo amantes de los juegos de azar como es el caso de la lotería y el baloto, es por eso que se creó una nueva dinámica de juego llamada ‘MiLoto’ la cual se puede jugar en línea de forma rápida y sencilla por un costo de solo $4.000 por apuesta.

Los ganadores de MiLoto podrían llevarse un acumulado inicial de $120 millones que va aumentando constantemente si no hay un ganador en el sorteo.

Siga el paso a paso para jugar MiLoto en línea

Ingrese aquí

Regístrese e inicie sesión con sus credenciales

Una vez ingrese a la plataforma, deberá elegir si quiere seleccionar sus números de la suerte de forma manual, eligiendo sus números favoritos o Automáticamente, lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente.

eligiendo sus números favoritos lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente. Si eligió la forma manual deberá seleccionar 5 números del 1 al 39 sin repetición.

Realizar el pago de la apuesta y listo, deberá esperar los resultados.

Recuerde que este tipo de juego también puede hacerlo directamente en los puntos autorizados en los distintos departamentos. Conozca aquí las sedes.

¿Cuáles son los premios de MiLoto?

Según Coljuegos, el porcentaje del nivel de ventas que se distribuye entre ganadores de la siguiente manera.

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden

5 aciertos en cualquier orden Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden

4 aciertos en cualquier orden Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden

3 aciertos en cualquier orden Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Además, hay otro método de ganancia que incluso, incrementa el valor del premio.

Roll Down

Se trata de Roll Down. De acuerdo con lo explicado por Coljuegos, en el plan de premios de Miloto se incorpora esta nueva figura que permite asignar recursos destinados a acrecentar el valor del premio acumulado a modalidades de aciertos menores, siempre y cuando no exista ganador del acumulado del primer premio en el sorteo correspondiente.

Siendo así, se hará un incremento del valor del premio de las modalidades correspondientes al segundo y tercer premio (4 y 3 aciertos respectivamente).

Escuche W Radio en vivo: