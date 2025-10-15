Subsidio de transporte escolar en Bogotá: ¿Quiénes reciben el tercer ciclo y cómo reclamarlo?

Inicia el primer ciclo de pago del subsidio de transporte escolar 2025: así puede recibirlo/ Getty Images

La Secretaría de Educación del Distrito anunció el inicio del tercer ciclo de pago del subsidio de transporte escolar 2025.

Según la entidad, son 19.399 estudiantes los que podrán reclamar el abono correspondientes a través de los medios de pago establecidos, ya sea DaviPlata o TuLlave.

Puede leer: Cómo solicitar subsidio de transporte escolar Bogotá 2025

Para este ciclo, la Secretaría realizó una inversión de 6.733 millones de pesos para garantizar el pago de este a todos los beneficiarios.

¿Quiénes reciben el pago del subsidio de transporte escolar?

Para ser beneficiario de este programa, debe cumplir con algunos requisitos establecidos por la entidad.

En caso de que haya realizado la solicitud, la Secretaría debió emitir un correo con la debida respuesta. Si no fue así, puede consultar a través de la página web si está inscrito o no.

Ingrese al portal web de la Secretaría de Educación y diríjase a ‘Centro de consulta’. Haga clic aquí . Seleccione la opción de ‘Movilidad escolar’ en la parte lateral izquierda del portal. Vuelva a hacer clic en ‘Centro de consulta’ y baje hasta encontrar la opción de ‘Consulte aquí los resultados del programa de movilidad’. Digite el código captcha y el número de identificación. El sistema le arrojará los resultados.

¿Cómo reclamar el pago del subsidio de transporte escolar?

DaviPlata

Quienes reciban el subsidio por DaviPlata tendrán hasta el próximo 29 de octubre para redimirlo.

Para reclamarlo siga el paso a paso:

Recibirá un mensaje de texto al número de celular que haya quedado registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) Ingrese a la aplicación móvil o a www.daviplata.com y digite el documento de identidad y la clave personal. Verifique que el subsidio aparezca en el saldo disponible. Retire el dinero a través de cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados. Conserve el comprobante.

TuLlave

Por su parte, los beneficiarios bajo la modalidad de TuLlave pueden recargar el subsidio del 7 al 21 de octubre de 2025.

Tenga en cuenta que este pago estará vigente durante 15 días, y luego se realizará una segunda recarga por los 15 días restantes para así completar los 30 días. “Las fechas del segundo abono serán informadas a partir al 21 de octubre”, anuncia la Secretaría.

Una vez reciba notificación por SMS al número celular registrado en SIMAT, debe acercarse a cualquier taquilla de TransMilenio o Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá(SITP) Presente la tarjeta TuLlave personalizada del estudiante Solicite al operador activar la recarga del subsidio. Verifique el saldo antes de retirarse de la taquilla.

¿Cuáles son los tipos de subsidio de transporte que hay en Bogotá?