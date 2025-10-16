Cónsul honorario de Palestina, Chauki Ajami, manifestó optimismo frente a tregua en Gaza

Entrega de cuerpos y personas palestinas en Gaza. Foto: Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Barranquilla

El Cónsul honorario de Palestina, Chauki Ajami se refirió a la tregua en Gaza, manifestando su optimismo frente a la medida.

En sus declaraciones, aseguró que la misma tiene carácter humanitario.

Aunque celebró la reducción de muertes, advirtió que el conflicto aún no termina y que la ocupación persiste.

Asimismo, indicó que se requiere una solución definitiva.

“La guerra no ha terminado porque todavía Palestina está ocupada. No se habló de un Estado Palestino, solo de unas etapas”, indicó.

Por su parte, el asesor presidencial para Oriente Medio, Víctor de Currea también se pronunció, señalando que la tregua solo es un alivio temporal, y que no representa una solución de fondo a la problemática.

En ese sentido, aunque dijo alegrarse de la libertad de los secuestrados, aseguró que la tregua es como “un ibuprofeno” para un paciente con cáncer.

En lo que tiene que ver con los temas diplomáticos, detalló que Colombia seguirá suministrando ayuda humanitaria, mientras se mantiene la suspensión de relaciones con Israel.