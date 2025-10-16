Conversación telefónica entre Trump y Putin está prevista para este 16 de octubre

Putin y Trump abordan aumentar el nivel de representación en los diálogos de paz con Ucrania . Foto: Getty Images.

Una conversación telefónica está prevista para este jueves 16 de octubre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, informó a la AFP un alto funcionario de la Casa Blanca.

Lea también: Trump aseguró que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles a Kiev

Esta llamada, que había sido adelantada por el sitio Axos, tendrá lugar el día antes de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca.

Escuche W Radio en vivo aquí: