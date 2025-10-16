Conversación telefónica entre Trump y Putin está prevista para este 16 de octubre
Zelenski solicitó a Trump misiles de crucero Tomahawk para emplear en la guerra que su país mantiene con Rusia.
Una conversación telefónica está prevista para este jueves 16 de octubre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, informó a la AFP un alto funcionario de la Casa Blanca.
- Lea también: Trump aseguró que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles a Kiev
Esta llamada, que había sido adelantada por el sitio Axos, tendrá lugar el día antes de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca.
