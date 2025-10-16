Internacional

Conversación telefónica entre Trump y Putin está prevista para este 16 de octubre

Zelenski solicitó a Trump misiles de crucero Tomahawk para emplear en la guerra que su país mantiene con Rusia.

Putin y Trump abordan aumentar el nivel de representación en los diálogos de paz con Ucrania . Foto: Getty Images.

Putin y Trump abordan aumentar el nivel de representación en los diálogos de paz con Ucrania . Foto: Getty Images.

Una conversación telefónica está prevista para este jueves 16 de octubre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, informó a la AFP un alto funcionario de la Casa Blanca.

Esta llamada, que había sido adelantada por el sitio Axos, tendrá lugar el día antes de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad