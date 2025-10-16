FAO destacó al Atlántico por ‘Sistemas alimentarios acuáticos sostenibles’

Barranquilla

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmó que, el ‘Plan + Pescao’, fue seleccionado para recibir el Reconocimiento Técnico Global en la categoría ‘Sistemas alimentarios acuáticos sostenibles’.

La iniciativa es liderada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Gobernación del Atlántico.

Fue destacada por su aporte a la transformación azul y al fortalecimiento de la pesca artesanal en Colombia.

Según la información de la autoridad departamental, la ceremonia oficial se realizará el miércoles 15 de octubre, de 10:30 a. m. a 12:30 p. m. (hora de Colombia), con transmisión desde la sede de la FAO en Roma (Italia).

“En el piso 12 de la Gobernación del Atlántico se llevará a cabo la transmisión local, con la presencia de invitados especiales, representantes del sector pesquero y aliados institucionales”, señalaron.

El proyecto inició en 2020 como una estrategia de gobernanza ambiental participativa, desarrollada para “restaurar los ecosistemas acuáticos, fortalecer la pesca artesanal y mejorar la seguridad alimentaria”.

Hasta el momento, han sido beneficiados por lo menos 3.000 pescadores y sus familias en ocho municipios.

El plan también promueve el reemplazo de artes de pesca inadecuadas, por herramientas selectivas, sumado a la limpieza de puertos y control de prácticas ilícitas.

La postulación la hizo la Oficina de Internacionalización de la Gobernación del Atlántico dentro de su plan de fortalecimiento institucional, en la búsqueda de consolidar la iniciativa como un modelo de gestión conjunto entre la CRA, la Gobernación del Atlántico, la AUNAP y las comunidades pesqueras.

“El reconocimiento se enmarca en la estrategia de Transformación Azul de la FAO, que impulsa sistemas pesqueros sostenibles, instituciones eficaces y medios de vida dignos. El ‘Plan + Pescao’ fue valorado por su capacidad para combinar restauración ambiental, inclusión social y gobernanza participativa, además de su potencial de replicabilidad en otros departamentos como Bolívar y Sucre”, indicó la Gobernación.