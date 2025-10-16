“Gregorio Eljach hizo lobby a favor de Jorge Pretelt, un corrupto”: Eduardo Montealegre

Gregorio Eljach y Eduardo Montealegre. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

En diálogo con W Sin Carreta, el ministro Eduardo Montealegre se pronunció a propósito de la pelea que mantiene con el procurador Gregorio Eljach.

Recientemente, Montealegre anunció una denuncia penal contra el jefe del Ministerio Público por un presunto delito de prevaricato y una supuesta alianza con el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella para “amordazarlo”.

Al respecto, el ministro Eduardo Montealegre advirtió que, cuando ejerció como fiscal general de la Nación durante el gobierno de Juan Manuel Santos, él mismo investigó a Gregorio Eljach por corrupción.

Según el ministro Montealegre, se trató del caso que calificó como “el (hecho) más grave de corrupción que ha tenido la Corte Constitucional”.

“Fue el caso de Jorge Pretelt, condenado en este momento por corrupción. Fue el caso que más ha deslegitimado a la Corte Constitucional y todo su prestigio construido con mucho esfuerzo durante casi durante 30 años”, indicó.

Según Montealegre, cuando se investigaba el caso de Pretelt –quien solicitó dinero como magistrado–, el entonces secretario del Senado, Gregorio Eljach, “se apareció en la plenaria de la Cámara a favorecer y hacer ‘lobby’ en favor de Jorge Pretelt, un corrupto, o sea, a tratar de entorpecer esa investigación como servidor público”.

Por esa razón, agregó Montealegre, fue que decidió investigarlo.

Así, Montealegre advirtió que Eljach, por ese episodio, “no tiene ninguna autoridad ética” para investigarlo, pues “en su momento fui su juez y llevé adelante la investigación”.

“Es claro que el procurador en este caso estaba impedido y no se declaró impedido, ese es el motivo por el cual yo le formulé una denuncia por prevaricato y ya me constituí en víctima del prevaricato que cometió Gregorio Eljach”, advirtió.

