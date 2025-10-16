Jóvenes podrán prorrogar el servicio militar de forma voluntaria

El Ministerio de Defensa reglamentó la posibilidad de que los jóvenes que finalicen su servicio militar puedan prorrogarlo de manera voluntaria por un periodo adicional.

A través de este decreto, el Gobierno permitirá la prórroga voluntaria del servicio militar el cual se otorgará por una sola vez, por periodo mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses adicionales.

Según la nueva norma, los soldados o marinos que concluyan su servicio podrán extenderlo dependiendo de las necesidades institucionales y siempre que exista disponibilidad en la respectiva fuerza.

Durante este tiempo, recibirán los mismos beneficios, derechos y deberes que establece la ley para el servicio militar.

“El tiempo del servicio militar prorrogado se cumplirá en la respectiva fuerza en la que se esté prestando el servicio militar”, dice el documento.

Los conscriptos que opten por prorrogar voluntariamente el servicio militar deberán presentar la solicitud de prórroga, con un tiempo mínimo de 4 meses de antelación a la fecha de licenciamiento, ante el comandante de la unidad donde se encuentre prestando el servicio militar.