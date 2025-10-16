Trump amenazó con “matar” a miembros de Hamás si no dejan de asesinar personas en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves 16 de octubre, con “ir y matar” a los miembros de Hamás en Gaza si el movimiento islamista palestino “continúa matando gente” en ese territorio palestino.

“Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo que no estaba previsto en el acuerdo (para un cese del fuego con Israel), no tendremos otra opción que ir a matarlos”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Hamás difundió el martes 14 de octubre, un vídeo que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos “colaboradores” en plena calle en Ciudad de Gaza.

