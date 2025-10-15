Alto comandante militar de EE.UU. pidió a Hamás dejar de disparar a civiles

Hamás anunció un acuerdo “para poner fin a la guerra en Gaza”. Foto: Getty Images/ EFE.

El principal comandante estadounidense en Medio Oriente pidió el miércoles 15 de octubre, a Hamás que deje de disparar contra civiles palestinos, después de que el grupo islamista publicó un video que mostraba varias ejecuciones en plena calle.

“Instamos firmemente a Hamás a que suspenda de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza”, dijo el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), en un comunicado.

Desde la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza bajo el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos, Hamás ha estado consolidando su control sobre ciudades devastadas del enclave y ejecutando personas en plena calle.

Cooper instó a Hamás a aprovechar la “oportunidad histórica para la paz” y “apegarse estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmarse sin demora”.

“Hemos transmitido nuestras preocupaciones a los mediadores que acordaron trabajar con nosotros para hacer cumplir la paz y proteger a los civiles inocentes de Gaza”, agregó Cooper.

Hamás publicó un video en su canal oficial en el que muestra cómo dispara a ocho personas con los ojos vendados y arrodilladas, a las que calificó de “colaboradores (con Israel) y delincuentes”.

El video, aparentemente filmado la noche del lunes, surgió mientras se desarrollaban enfrentamientos entre las diversas unidades de seguridad de Hamás y clanes palestinos armados, algunos presuntamente respaldados por Israel.

En el norte del territorio, mientras las fuerzas israelíes se retiraban de la ciudad de Gaza, la policía armada del gobierno de Hamás, con máscaras negras, reanudó las patrullas callejeras.

“Nuestro mensaje es claro: no habrá lugar para delincuentes ni para aquellos que amenacen la seguridad de los ciudadanos”, dijo una fuente de seguridad palestina en Gaza a la AFP.

Israel y Estados Unidos insisten en que Hamás no puede tener ningún papel en un futuro gobierno de Gaza.

Escuche W Radio en vivo: