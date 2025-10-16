Internacional

Trump anunció reunión con Putin en Budapest tras llamada telefónica con “grandes progresos”

Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos

Presidente Donald Trump. Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves 16 de octubre, que se reuniría con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest sin dar una fecha precisa, tras una conversación telefónica de la que aseguró “se han logrado grandes progresos”.

“Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar”, anunció en su red Truth Social.

“Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘sin gloria’ entre Rusia y Ucrania”, escribió el presidente estadounidense.

