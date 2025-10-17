Capturan a cabecilla de Cordillera que tenía a cargo controlar la venta de droga en Belén de Umbría

En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía de Risaralda, fueron capturados tres hombres, entre ellos alias “Hoyos”, señalado como uno de los presuntos cabecillas de Cordillera, que pretendía retomar el control del tráfico de estupefacientes en el municipio de Belén de Umbría.

Durante el operativo, además de la captura de alias ‘Hoyos’, que sería el principal coordinador de esta facción de Cordillera, encargado también de la seguridad de las rutas al occidente del territorio, también fueron aprehendidos alias ‘Pipa’ y alias ‘Julián’.

Las autoridades confirmaron que los tres capturados habrían sido enviados desde Pereira para recuperar las rutas del microtráfico en zona rural, aprovechando la pérdida de poder de otras estructuras delictivas en el sector lideradas por el Clan del Golfo.

Según informó el mayor Pedro Manuel Loza Blanco, comandante encargado del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo, la intervención se realizó en la vereda La Isla, corregimiento de Taparcal, zona rural de Belén de Umbría, donde se realizó un allanamiento tras una investigación que permitió reunir el material probatorio necesario.

“Durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones y estupefacientes, así como materiales para la dosificación de estos. Este resultado evita una posible disputa por el control de la venta de droga en la zona y reafirma el compromiso con la seguridad y la estabilidad del Departamento de Risaralda.”

Según las investigaciones, estas personas registran antecedentes por concierto para delinquir, narcotráfico, porte ilegal de armas, violencia contra servidor público y fuga de presos; y deberán responder por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

En el lugar del allanamiento las autoridades decomisaron un revólver calibre 32 mm, una pistola calibre 9 mm, munición, teléfonos celulares, radios de comunicación, marihuana, clorhidrato de cocaína y material para dosificación de estupefacientes.

Con estas capturas, la Fuerza Pública continúa debilitando a Cordillera, estructura que pretendía extender sus operaciones hacia corredores rurales estratégicos para el microtráfico en la región, aprovechando las acciones en contra del Clan del Golfo.