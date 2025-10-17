El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es el objetivo de la censura de libros en EE.UU.? Experta explicó

Sabrina Baeta, senior manager del equipo de “Freedom to read” y coautora del reporte “La normalización de la prohibición de libros”, llegó este jueves, 16 de octubre, a los micrófonos de La Hora del Regreso, para hablar sobre la censura de los libros en EE.UU.

¿Cuál es el objetivo de la censura de los libros EE.UU.?

Baeta explicó que “se está buscando controlar la información, los tipos de identidad, censurar el pensamiento crítico y promover una ideología unificando las voces”.

¿Qué tipos de libros se están censurando?

La autora contó que en los cuatro años de investigación ha descubierto que los tipos de libros que se están censurando tocan temas de:

Racismo

Comunidad LGBTIQ+

Experiencias sexuales

Abuso sexual

Libros que grafican hechos sexuales

¿Esta censura ha sido efectiva y produce el silencio que quieren?

“En ocasiones sí, algunos libros han recibido atención, pero no es el caso porque son miles de afectados”, por lo que la censura en varios escritos ha logrado generar el silencio que quieren imponer, manifestó Baeta.

Esta censura afecta principalmente a los estudiantes porque hay diversos libros que ya no se pueden leer, pues han dejando de estar disponibles. Además, también se ha convertido en un problema para los autores porque están recibiendo críticas.

¿Qué impacto tienen estas prohibiciones en la educación?

La autora contó que ella escucha directamente las líneas de estudiantes, y son ellos los que manifiestan que no encuentran historias que los representen e identifiquen. Los alumnos ya no se están viendo reflejados en los libros, ya no sienten esa representación que les ayuda a su construcción personal.

¿La censura literaria es una herramienta política en EE.UU.?

La censura literaria es una manipulación y una herramienta política, aseveró Baeta.

Escuche la entrevista completa aquí:

