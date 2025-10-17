Declarada la calamidad pública en el Magdalena para prevenir fenómeno de erosión costera y fluvial

Magdalena

Ante la situación que se registra en el kilómetro 19 por cuenta de la erosión costera que ha arrasado con más de 70 metros de playa y la erosión fluvial en el municipio de Salamina y Sitionuevo, afectando seriamente la conectividad en el territorio, las autoridades en el departamento decretaron la calamidad pública.

En mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Ambiente Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, junto a las instituciones del orden Nacional, autoridades Locales y Ambientales, se establecieron compromisos que permitirá solucionar esta problemática.

El proceso fue liderado por la Gobernación del Magdalena en el marco del Comité Departamental de Gestión de Riesgo, donde participaron las diferentes autoridades del territorio.