Más de 139 mil jóvenes están listos para elegir sus Consejos de Juventud 2025 en Santa Marta

En la ciudad se llevó a cabo un Comité de Seguimiento Electoral, donde se definieron las capacidades logísticas, operativas y de seguridad que garantizarán el desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025, programadas para este domingo 19 de octubre.

Durante el encuentro, se conoció que esta capital cuenta con un potencial electoral de 139.800 jóvenes entre los 14 y 28 años, habilitados para ejercer su derecho al voto. En esta elección, los jóvenes samarios podrán elegir entre 56 listas conformadas por 256 candidatos, quienes aspiran a integrar el nuevo Consejo Municipal de Juventud.

Más de 340 uniformados custodiarán los puntos de votación, asegurando la tranquilidad en todo el territorio, con especial atención en la zona rural. La jornada electoral se instalará a las 7:30 a. m. y se abrirán oficialmente las mesas de votación desde las 8:00 a. m.