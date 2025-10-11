Elecciones Consejos de Juventud 2025: Link para saber su lugar de votación

El próximo domingo 19 de octubre de 2025 se llevará a cabo la jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en todo el territorio nacional. Los colombianos entre 14 y 28 años tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes ante las autoridades competentes, quienes deberán promover la construcción de políticas públicas que aporten al desarrollo y participación ciudadana de los y las jóvenes.

Los consejos municipales y locales son espacios “autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública de juventud ante los entes territoriales al que pertenezcan”, explica el Ministerio de Igualdad y de Equidad colombiano,

Los jóvenes de los distintos pueblos y ciudades de Colombia podrán elegir al representante que integrará el Consejo Municipal de Juventud de su territorio, conformado por jóvenes provenientes de alguno de estos tres sectores:

Listas de jóvenes independientes.

Procesos y prácticas organizativas formalmente constituidos

Juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular.

Para participar en este evento nacional, deberá acudir a los sitios designados por la Registraduría Nacional para ejercer su derecho a la participación en las elecciones de Consejo de Juventud. Tenga presente las indicaciones a continuación para conocer el lugar donde puede votar.

Paso a paso para saber su punto de votación

De clic aquí para ingresar a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

para ingresar a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Observe la sección que anuncia " Lugar de votación" e ingrese en el botón que dice “Consultar”.

e ingrese en el botón que dice Digite su tipo y número de documento de identidad.

Informe que no es un robot.

De clic en “Consultar” y mire su lugar de votación.

¿Qué información brinda del punto de votación?

Después de realizar el proceso para saber su lugar de votación, la Registraduría le arroja la información suficiente para conocer dónde debe dirigirse y ejercer su derecho como ciudadano o ciudadana. Podrá observar los siguientes datos:

Puesto, número de mesa y zona de votación.

Departamento y municipio donde debe votar.

Nombre y código de la localidad de su punto de votación.

¿Dónde ver cuáles son las listas y los candidatos?

En este mismo enlace , ingrese a la sección " Listas y candidatos" y de clic en “Consultar”.

ingrese a la sección y de clic en Posteriormente de seleccione el tipo de consejo al que pertenece: consejo local o municipal.

Seleccione su departamento, municipio y localidad, comuna o corregimiento.

Con estos datos es suficiente para dar clic en “Buscar” y conocer las listas y candidatos, pero si desea hallar uno en especifico solo debe incluir la agrupación política y/o el nombre del candidato.

