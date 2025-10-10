Elecciones atípicas en Bucaramanga serán el 14 de diciembre

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que recibió el documento por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil asegurando que tienen todo listo para que se realicen en Bucaramanga las elecciones atípicas el próximo 14 de diciembre.

“La Registraduría se encuentra preparada técnicamente para cumplir con sus funciones y realizar la nueva elección de alcalde de Bucaramanga el 14 de diciembre de 2025, una vez se expida el decreto de convocatoria”, señaló Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander.

Agregó el mandatario que la gobernación se encargará de la logística para este día y que ya no se podrán hacer en conjunto con el municipio de Girón como se tenía previsto inicialmente pues aún no ha sido notificado de la decisión del Consejo de Estado de la anulación de la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia.

El gobernador indicó que, tras la confirmación del ente electoral, procederá afirmar el decreto de convocatoria este mismo viernes y remitirlo directamente al registrador nacional. Con ello, la Registraduría deberá emitir la resolución que formaliza el calendario electoral.

Insistió el mandatario que no está de acuerdo con esta fecha, pero que atiende la disposición de la Registraduría y confirma que el calendario electoral se abre a partir del 14 de octubre y el 15 de octubre comienza el período de inscripción de candidatos y finaliza el 29 de octubre.