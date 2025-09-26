Fecha exacta de Elecciones de Consejo de Juventud 2025: Verifique si es jurado de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) ha confirmado el domingo 19 de octubre de 2025 como la fecha establecida para la jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en todo el territorio nacional. Este proceso es vital para la participación juvenil, es necesaria la colaboración de miles de ciudadanos que han sido designados como jurados de votación, un servicio que, cabe recalcar, es de carácter obligatorio.

Desde el pasado 3 de septiembre, la Registraduría habilitó la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados para desempeñar este rol.

Para esta segunda ocasión en Colombia en que se realizan estas elecciones, un total de 100.687 ciudadanos fueron elegidos para fungir como jurados de votación en todo el país.

Quienes fueron llamados a esta labor son principalmente personal vinculado a instituciones de educación media y superior, tanto de carácter público como privado. La selección incluyó a 18.134 jóvenes menores de edad y 82.553 personas mayores de edad, todos ellos estudiantes o docentes con edades comprendidas entre los 14 y 60 años.

Pasos para verificar si es jurado de votación:

Si usted cree que pudo haber sido convocado debe confirmar si su nombre aparece en la lista oficial, puede realizar la consulta en línea siguiendo estos pasos:

Acceda al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil : www.registraduria.gov.co.

: www.registraduria.gov.co. Haga clic en la opción ‘Electoral’.

Seleccione el botón ‘Consulta Jurado de Votación’.

La plataforma no solo le indicará si fue designado, sino que también le proporcionará la información fundamental sobre el lugar, la fecha y el horario de su capacitación obligatoria.

Calendario de capacitaciones para jurados de votación

La preparación de los jurados se llevará a cabo a través de dos períodos principales de jornadas de capacitación a nivel nacional:

Primer período: Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025. Segundo período: Del 14 al 17 de octubre de 2025.

Los horarios son variados para facilitar la asistencia, incluyendo sesiones de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m. y 4:00 a 6:00 p. m. Es importante destacar que, si usted no puede asistir a la fecha y hora específica de su citación, puede presentarse en cualquier otra sesión dentro de los horarios establecidos en su municipio.

Los Consejos de Juventud son instancias cruciales, creadas por la Ley 1622 de 2013 y modificados por la Ley 1885 de 2018, que brindan espacios de participación política para jóvenes entre los 14 y 28 años. Su función es representar a la juventud ante las autoridades territoriales y proponer políticas públicas en áreas esenciales como el empleo y la educación. Solo en Bogotá, por ejemplo, hay más de 1.7 millones de jóvenes habilitados para votar.

La prestación del servicio de jurado es una responsabilidad cívica ineludible. Quienes no asistan a sus funciones el 19 de octubre sin una causa justificada enfrentan consecuencias legales severas:

Funcionarios Públicos: Pueden ser destituidos de su cargo.

Pueden ser destituidos de su cargo. Ciudadanos en General: Deberán pagar multas que pueden ascender hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $14.235.000 pesos.

Deberán pagar multas que pueden ascender hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $14.235.000 pesos. Menores de Edad Jurados: En lugar de multa, deberán invertir cuarenta (40) horas en socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil con la comunidad joven de su territorio.

Como contraparte, la ley reconoce la labor de quienes cumplen con su deber: los jurados del sector público o privado obtendrán un día compensatorio de descanso remunerado en los 45 días siguientes a la votación. Los jurados menores de edad, por su parte, recibirán veinte (20) horas de servicio social estudiantil obligatorio.

