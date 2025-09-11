Estudio gratis en Bogotá: Abren vacantes para cursos de marketing y mercadeo

La Alcaldía de Bogotá anunció una oferta de formación académica gratuita para vendedores ambulantes dirigido por el Instituto para la Economía Social (IPES).

De acuerdo con la entidad, las inscripciones estarán abiertas durante el mes de septiembre hasta completar cupos.

Es de destacar que los cursos se dictarán presencialmente.

"La capacitación fortalecerá competencias digitales y herramientas de comunicación para incrementar las ventas. El proceso se desarrollará del 8 al 18 de septiembre en el Punto Vive Digital Veracruz“, detalla la Alcaldía.

Estas vacantes educativas tienen el objetivo de otorgar un espacio diseñado para que este sector de la población mejore sus habilidades en el manejo de redes sociales y herramientas tecnológicas aplicadas a sus negocios.

“El curso brindará a los participantes conocimientos prácticos en el uso de redes sociales gratuitas para la promoción de productos, así como el fortalecimiento de habilidades en programas como Word y PowerPoint, esenciales para la presentación y organización de sus proyectos comerciales”, explican.

Por su parte, Nicolás Suárez, subdirector de Formación y Empleabilidad del Instituto para la Economía Social (IPES), destacó que “esta iniciativa busca que los vendedores de la economía social cuenten con más y mejores herramientas para competir en un mercado cada vez más digitalizado. La formación en mercadeo y comunicación no solo fortalece sus negocios, sino que también abre nuevas oportunidades de inclusión económica para sus familias”.

¿Cómo inscribirse?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la capacitación se llevará a cabo del 8 al 18 de septiembre, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 # 4-65, piso 2.

Es de recordar que esta formación está dirigida a vendedores de las zonas de aglomeración de Bogotá, comerciante de las Plazas Distritales de Mercado o familiar de éstos y de las Alternativas Comerciales del IPES.