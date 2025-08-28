DANE abrió inscripciones para curso virtual, gratis y certificado de estadística: ¿cómo participar?
Con este curso gratuito, el DANE espera que los colombianos conozcan obre la Clasificación Central de Productos (CPC).
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DANE) abrió las inscripciones para su curso gratuito y virtual sobre la Clasificación Central de Productos (CPC). Este proceso académico busca incrementar los conocimientos de los colombianos en antecedentes, principios, conceptos, estructura y utilidad de la Clasificación Central de Productos.
La entidad también expresa que, con este curso, las personas podrán conocer cuál es la importancia de generar información estadística de calidad sobre temas económicos del país.
Hasta el domingo 31 de agosto las personas interesadas en acceder a este curso podrán inscribirse. Tras esto, el 12 de septiembre las personas recibirán un correo electrónico con la confirmación de su registro y con mayor información.
Asimismo, el DANE confirmó que el curso estará dividido en cuatro módulos:
- Introducción a la CPC
- Reglas y criterios de clasificación en la CPC
- Secciones 0-4 (bienes transportables)
- Secciones 5-9 (Servicios)
¿Cómo inscribirse al curso gratuito del DANE?
- Ingrese haciendo clic AQUÍ
- Allí encontrara el formulario en el que le pedirán datos personales como nombre completo, correo electrónico, número de identificación, teléfono, entre otros.
- La confirmación de su inscripción se la enviarán el 12 de septiembre a su correo registrado.