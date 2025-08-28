DANE abrió inscripciones para curso virtual, gratis y certificado de estadística: ¿cómo participar?

Logo del DANE e imagen de referencia de estudio en casa. Foto: X @DANE_Colombia / Getty Images

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DANE) abrió las inscripciones para su curso gratuito y virtual sobre la Clasificación Central de Productos (CPC). Este proceso académico busca incrementar los conocimientos de los colombianos en antecedentes, principios, conceptos, estructura y utilidad de la Clasificación Central de Productos.

La entidad también expresa que, con este curso, las personas podrán conocer cuál es la importancia de generar información estadística de calidad sobre temas económicos del país.

Hasta el domingo 31 de agosto las personas interesadas en acceder a este curso podrán inscribirse. Tras esto, el 12 de septiembre las personas recibirán un correo electrónico con la confirmación de su registro y con mayor información.

Asimismo, el DANE confirmó que el curso estará dividido en cuatro módulos:

Introducción a la CPC Reglas y criterios de clasificación en la CPC Secciones 0-4 (bienes transportables) Secciones 5-9 (Servicios)

🤓 ¿Quieres fortalecer tu perfil en estadísticas económicas? 📊



El DANE te invita al curso virtual gratuito sobre la Clasificación Central de Productos (CPC).



✔️ 100% gratis

✔️ Virtual y certificado

✔️ 4 módulos prácticos



📅 Inscripciones hasta el 31 de agosto

📝 Regístrate… pic.twitter.com/E4Mhxm3qp8 — DANE Colombia (@DANE_Colombia) August 27, 2025

¿Cómo inscribirse al curso gratuito del DANE?