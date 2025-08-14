Los 5 municipios más poblados de Cundinamarca, según último censo del Dane: ¿lo conoce?

Colombia es un país con una amplia riqueza natural, humana y gastronómica, siendo estos tres los pilares de su cultura. En el territorio nacional, hay diferentes pueblos que reflejan el patrimonio histórico de los colombianos.

Uno de los departamentos que más representa la cultura colombiana es Cundinamarca, teniendo hermosos paisajes y pueblos con arquitectura colonial. Además, cuenta con maravillas naturales de un valor incalculable para el país.

¿Cuáles son los 5 municipios más poblados de Cundinamarca?

Según el último censo del Dane, los 5 municipios más habitados o con mayor población en Cundinamarca son:

En primer lugar, se encuentra Soacha con una población de 783.632, en el segundo lugar Facatativá cuenta con una población de 162.205, en tercer lugar, Fusagasugá con una población de 160.296, en el cuarto puesto el municipio de Mosquera cuenta con 156.680 habitantes y ya en la quinta posición se encuentra el municipio de Chía con un total de 155.541 habitantes.

¿Cuáles son los tres pueblos de Cundinamarca que son patrimonio de Colombia?

Sesquilé

Ubicado a 45 minutos de Bogotá, es un municipio lleno de historia que es fácil de visitar para las personas que viven en Cundinamarca o Bogotá.

Tabio

A poco más de una hora de Bogotá, este es un pueblo con una importancia cultural sin igual para Colombia, pues fue uno de los lugares clave para los Muiscas y sus asentamientos.

Guaduas

En 1959, el Centro Histórico de la Villa de San Miguel de Guaduas fue declarado monumento nacional y en 2010 Patrimonio de Colombia.

