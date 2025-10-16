Elecciones Consejo de Juventud 2025: ¿cómo marcar el tarjetón?
Prepárese para las elecciones a Consejo de Juventud e identifique la lista por la que quiere votar.
La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) confirmó que el próximo domingo 19 de octubre de 2025 se llevará a cabo la jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en todo el territorio nacional.
Los colombianos entre 14 y 28 años tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes ante las autoridades competentes, quienes deberán promover la construcción de políticas públicas que aporten al desarrollo y participación ciudadana de los y las jóvenes.
Las y los jóvenes de los distintos pueblos y ciudades de Colombia podrán elegir al representante que integrará el Consejo Municipal de Juventud de su territorio, conformado por jóvenes provenientes de alguno de estos tres sectores:
- Listas de jóvenes independientes.
- Procesos y prácticas organizativas formalmente constituidos
- Juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular.
Para participar en este evento nacional, deberá acudir a los sitios designados por la Registraduría Nacional y ejercer su derecho al sufragio juvenil. Si esta es su primera vez en este ejercicio político o simplemente no sabe cómo votar, tenga presente la siguiente información que le explicará de qué manera debe marcar el tarjetón.
¿Cómo votar?
La Registraduría ha implementado una cartilla para que las y los jóvenes conozcan cómo votar y qué recomendaciones pueden tener en cuenta para que su elección sea válida:
- Marque la casilla de la lista de su preferencia (recuerde que si marca más de una casilla, su voto será anulado).
- Tenga clara su elección y asegúrese de votar bien con las siguientes recomendaciones:
- Identifique el número único de la lista que se encuentra al lado izquierdo del logo.
- Ubique el logo o el nombre de la lista.
- Puede detectar la lista de su preferencia por el color de las secciones y posteriormente encontrar el número, el logo o el nombre de la lista.
¿Cuáles son los colores que dividen las secciones de las listas?
- Gris: listas independientes.
- Morado: procesos y prácticas organizativas.
- Café: partidos y movimientos políticos.
¿Qué son las listas electorales?
Las listas son las agrupaciones de candidatos que un movimiento o partido político apoya para que ocupe cargos públicos, a través del voto popular.
¿Dónde puede ver las listas y los candidatos?
- Ingrese a la página de la Registraduría dando clic aquí.
- Posteriormente en la sección “Listas y candidatos” ingrese donde dice: “Consultar”.
- Seleccione el tipo de consejo al que pertenece: consejo local o municipal.
- Seleccione su departamento, municipio y localidad, comuna o corregimiento.
- Con estos datos es suficiente para dar clic en “Buscar” y conocer las listas y candidatos, pero si desea hallar uno en especifico solo debe incluir la agrupación política y/o el nombre del candidato.
